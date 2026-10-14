Москва14 окт Вести.Тверской суд Москвы посадил под домашний арест парня, обвиняемого в кибератаке на IT-систему сети пиццерий. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

Тверской районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 8 декабря 2026 года в отношении Фридмана Дениса Алексеевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а, в" ч. 3 ст. 272.1 УК РФ говорится в публикации

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