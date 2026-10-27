В Москве повар из Таджикистана обвинен в терроризме и отправлен в СИЗО

Повара из Таджикистана обвинили в терроризме и отправили в СИЗО в Москве В Москве повар из Таджикистана обвинен в терроризме и отправлен в СИЗО

Москва27 окт Вести.Столичные правоохранительные органы предъявили обвинение 21-летнему уроженцу Таджикистана Исроилу Идрисову, работающему поваром в московском ресторане Claudia.

Ему вменяют участие в деятельности террористической организации и публичные призывы к терроризму (ч. 2 ст. 205.5 и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Об этом свидетельствуют материалы дела, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

По данным следствия, обвиняемый ранее не судим, имеет среднее образование и проживал в столичном хостеле по месту временной регистрации. Свою вину он признал полностью и согласился сотрудничать со следствием.

Защита просила отпустить мужчину под домашний арест, однако суд поддержал позицию следствия и заключил его под стражу. Идрисов внесен в перечень лиц, причастных к терроризму.