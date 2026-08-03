В посольстве РФ в Италии высказались о взрыве в московском ресторане Посольство РФ: взрыв в ресторане спланирован Киевом для устрашения итальянцев

Москва3 авг Вести.Взрыв в ресторане в центре Москвы был спланирован Украиной для устрашения итальянцев, работающих в России.

Об этом сказано в заявлении, опубликованном посольством России в Италии в Telegram-канале.

Ясно, что, планируя нападение на один из лучших итальянских ресторанов Москвы, украинские террористы хотели запугать итальянцев, работающих в России, намекнуть, что они тоже являются мишенью и в любой момент могут стать следующими жертвами этих негодяев сообщили в посольстве

Взрыв прогремел в ресторане в Москве на Баррикадной вечером 1 августа, в субботу. Как отмечает российское посольство в своей публикации, в результате теракта пять человек погибли, а девятнадцать посетителей ресторана получили ранения.

Мэр российской столицы Сергей Собянин назвал случившееся жестоким террористическим актом и подчеркнул, что виновные понесут заслуженное наказание.