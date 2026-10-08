В Мордовии в пиццерии поймали иностранку, выдававшую себя за мужчину

В Мордовии при проверке пиццерии нашли нелегалку, выдававшую себя за мужчину В Мордовии в пиццерии поймали иностранку, выдававшую себя за мужчину

Москва8 окт Вести.В Рузаевском районе Мордовии в рамках операции "Нелегал-2026" полицейские проверили местную пиццерию и выяснили, что там работает гражданка Таджикистана, выдававшая себя за мужчину. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

В заведении стражи правопорядка обнаружили повара, который изначально представился мужчиной по имени Насим. Однако в ходе дальнейших мероприятий полицейские выяснили, что под этим именем скрывалась 29-летняя гражданка Таджикистана говорится в сообщении

Уточняется, что женщина не имела при себе никаких документов, удостоверяющих личность, трудилась в заведении общественного питания без соответствующего разрешения и находится на территории России нелегально.

Мировой суд оштрафовал женщину на 8 тысяч рублей. Ее поместили в Центр временного содержания иностранных граждан, и сейчас она ожидает принудительного выдворения за пределы нашей страны.

Также полиция инициировала проверку владельца пиццерии, который взял женщину на работу без необходимых документов.