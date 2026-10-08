Москва8 октВести.В Рузаевском районе Мордовии в рамках операции "Нелегал-2026" полицейские проверили местную пиццерию и выяснили, что там работает гражданка Таджикистана, выдававшая себя за мужчину. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.
В заведении стражи правопорядка обнаружили повара, который изначально представился мужчиной по имени Насим. Однако в ходе дальнейших мероприятий полицейские выяснили, что под этим именем скрывалась 29-летняя гражданка Таджикистанаговорится в сообщении
Уточняется, что женщина не имела при себе никаких документов, удостоверяющих личность, трудилась в заведении общественного питания без соответствующего разрешения и находится на территории России нелегально.
Мировой суд оштрафовал женщину на 8 тысяч рублей. Ее поместили в Центр временного содержания иностранных граждан, и сейчас она ожидает принудительного выдворения за пределы нашей страны.
Также полиция инициировала проверку владельца пиццерии, который взял женщину на работу без необходимых документов.