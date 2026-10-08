Москва8 октВести.В Приморском крае сотрудники полиции задержали двух лжетуристок из Восточной Азии, которые трудились в сельскохозяйственной компании. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по региону.
Въехавшие в РФ по туристической визе женщины вместо ознакомления с достопримечательностями и памятными местами устроились в одну из коммерческих компаний Октябрьского района, выращивающую овощиговорится в канале ведомства на платформе MAX
Женщинам были назначены штрафы, после чего лжетуристок выдворили за пределы РФ. В отношении юридического лица, где трудились иностранки, проводится проверка.