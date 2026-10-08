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Две лжетуристки из Азии, обосновавшиеся в Приморье, выдворены за пределы России

Полиция Приморья выдворила за пределы России двух лжетуристок из Азии Две лжетуристки из Азии, обосновавшиеся в Приморье, выдворены за пределы России

Москва8 окт Вести.В Приморском крае сотрудники полиции задержали двух лжетуристок из Восточной Азии, которые трудились в сельскохозяйственной компании. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по региону.

Въехавшие в РФ по туристической визе женщины вместо ознакомления с достопримечательностями и памятными местами устроились в одну из коммерческих компаний Октябрьского района, выращивающую овощи говорится в канале ведомства на платформе MAX

Женщинам были назначены штрафы, после чего лжетуристок выдворили за пределы РФ. В отношении юридического лица, где трудились иностранки, проводится проверка.