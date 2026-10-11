Лже-адвокат и лже-сотрудник налоговой выманили у пенсионерки из Приморья деньги

Лже-адвокат и лже-сотрудник налоговой обокрали пенсионерку из Приморья Лже-адвокат и лже-сотрудник налоговой выманили у пенсионерки из Приморья деньги

Москва11 окт Вести.Лже-адвокат и лже-сотрудник налоговой службы обманули 73-летнюю жительницу Приморского края на 2 млн рублей. Об этом сообщило региональное УМВД России.

Женщине на домашний телефон позвонил незнакомец, представился адвокатом и пояснил, что к ней прибудет сотрудник налоговой службы для того, чтобы забрать денежные средства для их декларирования. Спустя пару часов к жертве пришла незнакомка, которой пенсионерка отдала 1 млн 550 тыс. рублей.

Через два дня потерпевшая, следуя указаниям телефонных мошенников, перевела через банкомат еще 550 тыс. рублей на неустановленный счет. После этого звонки прекратились. Потерпевшая поняла, что попалась на уловки аферистов говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Общая сумма ущерба составила 2 млн 118 тыс. рублей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 (Мошенничество в особо крупном размере).