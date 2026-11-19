До 3 лет лишения свободы грозит жителю ЕАО за фиктивную регистрацию иностранцев

В Биробиджане выявлен факт фиктивной постановки на учет иностранцев До 3 лет лишения свободы грозит жителю ЕАО за фиктивную регистрацию иностранцев

Москва19 ноя Вести.В Биробиджане выявлен факт незаконной постановки на регистрационный учет по месту пребывания пятерых граждан из Восточной Азии, возбуждено уголовное дело, сообщается в MAX-канале МВД Еврейской автономной области.

Установлено, что 46-летний местный житель зарегистрировал в своем помещении, непригодном для проживания иностранцев, прибывших в Россию с туристическими целями, но остались работать.

В отношении собственника жилья возбуждено уголовное дело о фиктивной постановке на учет иностранцев по месту пребывания в РФ говорится в сообщении

Санкция статьи предусматривает вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.

Иностранцы выдворены за пределы РФ с последующим закрытием въезда.