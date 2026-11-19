Москва19 нояВести.В Биробиджане выявлен факт незаконной постановки на регистрационный учет по месту пребывания пятерых граждан из Восточной Азии, возбуждено уголовное дело, сообщается в MAX-канале МВД Еврейской автономной области.
Установлено, что 46-летний местный житель зарегистрировал в своем помещении, непригодном для проживания иностранцев, прибывших в Россию с туристическими целями, но остались работать.
В отношении собственника жилья возбуждено уголовное дело о фиктивной постановке на учет иностранцев по месту пребывания в РФговорится в сообщении
Санкция статьи предусматривает вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.
Иностранцы выдворены за пределы РФ с последующим закрытием въезда.