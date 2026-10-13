В рамках операции "Нелегал" на Рижском рынке нашли свыше 1000 нарушений

На Рижском рынке выявили свыше 1000 нарушений миграционных правил В рамках операции "Нелегал" на Рижском рынке нашли свыше 1000 нарушений

Москва13 окт Вести.Свыше тысячи нарушений режима пребывания выявили полицейские в ходе рейда на Рижском рынке, сообщает пресс-служба московской полиции.

Одного иностранца оштрафовали на 5 тысяч рублей за незаконную трудовую деятельность и выдворили из России.

В рамках операции "Нелегал-2026" сотрудники Отдела по вопросам миграции УВД по СВАО проверили торговые ряды на Складочной улице и цветочный склад на Рижской площади сказано в сообщении

Всего с начала операции установлено свыше 110 случаев нарушения правил пребывания и более 110 фактов незаконной работы.

Также полицейские выявили 190 граждан, включенных в реестр контролируемых лиц и трех разыскиваемых, возбуждено 24 уголовных дела.

Почти 1,5 тысячи иностранцам закрыт въезд в Россию.