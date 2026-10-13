На Урале в ходе рейда выявили 987 миграционных нарушений, 218 человек выдворили

Полиция Урала за 10 дней выявила 987 миграционных нарушений На Урале в ходе рейда выявили 987 миграционных нарушений, 218 человек выдворили

Москва13 окт Вести.За 10 дней операции "Нелегал-Кордон 2026" на Среднем Урале 218 иностранцев выдворили из страны, еще 727 человек получили запрет на въезд в Россию. Об этом "КП - Екатеринбург" рассказал официальный представитель ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

За время рейда, который шел с 1 по 10 октября, правоохранители выявили 987 нарушений миграционного законодательства. Ежедневно в мероприятиях участвовали более 700 сотрудников МВД, ФСБ и Росгвардии.

В ходе рейда "Нелегал-Кордон 2026" на Среднем Урале выдворили 218 иностранцев, еще 727 человек получили запрет на въезд в Россию. Всего за 10 дней операции полиция выявила 987 нарушений миграционного законодательства говорится в публикации

Самым частым нарушением стала статья 18.8 КоАП РФ "Нарушение режима пребывания в РФ" (544 случая). Принимающую сторону привлекли 265 раз по статье 18.9 КоАП РФ, работодателей - 113 раз по статье 18.15 КоАП РФ, еще 62 иностранца работали без патента.

Горелых пояснил, что поводы для регулярных рейдов дают приезжие из ближнего и дальнего зарубежья, которые не хотят соблюдать порядки государства и идут по криминальному пути.

С начала текущего года иностранцы на Среднем Урале совершили 458 преступлений: 3 убийства, 9 случаев причинения вреда здоровью, 6 изнасилований и покушений, 46 краж и 22 мошенничества.

Горелых подчеркнул, что глава ГУ МВД области Александр Мешков поручил гарнизону не сбавлять обороты. Рейды будут продолжены.