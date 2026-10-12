Выдворенный из РФ мигрант, сменивший имя, задержан в Хабаровском крае

В Хабаровском крае задержан мигрант, которого ранее выдворили из России Выдворенный из РФ мигрант, сменивший имя, задержан в Хабаровском крае

Москва12 окт Вести.В Хабаровском крае сотрудники полиции задержали мигранта, который ранее был выдворен из России и незаконно вернулся в страну под другим именем. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по региону.

Вяземские полицейские совместно с сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю выявили 24-летнего иностранного гражданина, незаконно находящегося в России. В 2024 году он был выдворен из страны с запретом въезда на 5 лет. Спустя несколько месяцев нарушитель вернулся, изменив имя и фамилию, но сохранив прежнее отчество и дату рождения говорится в канале хабаровской полиции на платформе MAX

Суд назначил нарушителю штраф и административное выдворение. В настоящее время мигрант помещен в Центр временного содержания иностранных граждан.