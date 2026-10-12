Москва12 октВести.В Хабаровском крае сотрудники полиции задержали мигранта, который ранее был выдворен из России и незаконно вернулся в страну под другим именем. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по региону.
Вяземские полицейские совместно с сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю выявили 24-летнего иностранного гражданина, незаконно находящегося в России. В 2024 году он был выдворен из страны с запретом въезда на 5 лет. Спустя несколько месяцев нарушитель вернулся, изменив имя и фамилию, но сохранив прежнее отчество и дату рожденияговорится в канале хабаровской полиции на платформе MAX
Суд назначил нарушителю штраф и административное выдворение. В настоящее время мигрант помещен в Центр временного содержания иностранных граждан.