Задержанный за пересечение границы россиянин запросил убежище в Финляндии

Россиянина задержали в Финляндии за незаконное пересечение границы Задержанный за пересечение границы россиянин запросил убежище в Финляндии

Москва12 сен Вести.Финская пограничная служба задержала россиянина за незаконное пересечение границы, сообщает is.fi/kotimaa.

По данным издания, инцидент произошел в Северной Карелии (в районе Йоэнсуу).

Сообщается, что задержанный подал заявление о предоставлении убежища в Финляндии. Его направили на процедуру первичной проверки. Идет расследование по факту нарушения границы. По поводу данного инцидента пограничный уполномоченный Северной Карелии связался с российской стороной.

Ранее председатель финской общественной организации Naapuriseura Яури Варвикко заявил, что Финляндия изменила закон и сняла с себя юридическую ответственность за транзит ядерного оружия (ЯО) через свою территорию.