В Москве задержали разыскиваемого на родине жителя Таджикистана Разыскиваемый на родине гражданин Таджикистана задержан в Москве за хищение

Москва16 авг Вести.В Москве заключен под стражу гражданин Таджикистана, находящийся в розыске на родине по обвинению в хищениях. Его задержали в мае этого года на Курском вокзале. Об этом сообщает ТАСС.

Холматов разыскивается правоохранительными органами Таджикистана за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 245 УК Республики Таджикистан (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенного повторно, с использованием должностных полномочий) говорится в сообщении

Холматову грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет. По российскому законодательству действия обвиняемого также уголовно-наказуемы и соответствуют ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере). Сейчас решается вопрос о его экстрадиции в Таджикистан.