Москва20 ноя Вести.Петроградский районный суд Санкт-Петербурга отправил под арест на два месяца мужчину, подозреваемого в разбое, сообщила объединенная пресс-служба судов города в мессенджере МАХ.

Следствие полагает, что (подозреваемый – ред.) и иные лица с 20.00 26.10.2026 года по 16.30 27.10.2026 года, … находясь в квартире дома по ул. Вязовая, напали на Ш., после чего связали его и, угрожая тесаком и горячим утюгом (прижигали ногу и руку), используемыми в качестве оружия, открыто похитили у Ш. имущество на общую сумму не менее 82 600 000 рублей, после чего с места совершения преступления скрылись написали в пресс-службе

В четверг, 19 ноября, фигурант был задержан.

По данным источника, похищенным имуществом являются криптокошельки. Потерпевший был знаком с одним из нападавших: они вместе ходили в спортзал. Мужчину заманили в квартиру, где напали, напоили таблетками и заставили написать расписку о долге, а также сказать об этом на камеру.

Подозреваемый просил суд о более мягкой мере.