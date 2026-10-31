В Петербурге арестовали мужчину, который украл для сожительницы 30 альстромерий

Мужчину, укравшего для сожительницы букет цветов, арестовали в Петербурге В Петербурге арестовали мужчину, который украл для сожительницы 30 альстромерий

Москва31 окт Вести.Приморский районный суд Санкт-Петербурга на два месяца заключил под стражу мужчину, укравшего букет цветов для сожительницы на 12-летие отношений. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в MAХ.

Мужчина обвиняется в совершении грабежа. В публикации уточняется, что в момент преступления рядом с мужчиной был его приятель, таким образом полиция расценила их действия как преднамеренные и согласованные.

Шибаев и Фокин, действуя ... группой лиц по предварительному сговору, … совершили открытое хищение чужого имущества в магазине цветов … "Mix-альстромерия-Perfection" в количестве 30 штук общей стоимостью 7 500 рублей сказано в публикации

Задержанный возражал против ареста и просил избрать ему более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста по месту жительства сожительницы. Мужчина уточнил, что букет вручить не успел, поскольку его задержали на улице сотрудники полиции.

В тот же день приятель фигуранта с ножом напал на сотрудника продуктового магазина с целью хищения имущества. Его также заключили под стражу.