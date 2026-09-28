Москва28 сен Вести.Московский областной суд освободил из-под стражи 21-летнего юношу, который совершил кражу под влиянием мошенников, сообщает "МК". Молодой человек провел в СИЗО полгода, теперь ему назначен домашний арест.

Как сообщает издание, весной в Химках бармен по имени Тимур стал жертвой мошеннической схемы. Мать отправила ему QR-код для маркетплейса с просьбой забрать заказ. Сразу после этого ему позвонили, сославшись на проблему с кодом, и прислали поддельное письмо о взломе его страницы на госуслугах. Молодой человек перезвонил по указанному номеру, и с ним последовательно общались "сотрудники Минцифры", а затем "ФСБ".

Бармену угрожали, что посадят за госизмену, после чего поручили вскрыть сейф в одной из квартир. Ему перевели деньги на инструменты и прислали список необходимого. 1 апреля 2026 года он проник в чужое жилье и забрал деньги, которые передал "бухгалтеру". На следующий день его задержали и возбудили дело по статье 158 УК ("кража"). Суд Химок отправил парня под стражу.

При этом следствие отказало молодому человеку в проведении судебной психолого-психиатрической экспертизы, сочтя ее нецелесообразной. 28 сентября Московский областной суд отменил меру пресечения, назначив домашний арест. Кроме того, до этого суд первой инстанции вынес частное постановление в адрес следственного органа, указав на неэффективность расследования.