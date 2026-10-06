Хакер PalachPro взломал дата-центры на Украине и получил доступ к данным ВСУ

Хакеру удалось взломать дата-центры на Украине и получить доступ к данным ВСУ Хакер PalachPro взломал дата-центры на Украине и получил доступ к данным ВСУ

Москва6 окт Вести.Пророссийский хакер PalachPro смог взломать дата-центры на Украине и получить доступ к документам ВСУ. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

По его словам, взлом госспецсвязи Украины дал возможность установить расположение ряда украинских и западных дата-центров, где хранились документы, информация и программное обеспечение, используемые ВСУ и министерством обороны страны.

Отмечается, что речь идет о системах резервного копирования данных документооборота, почтовых серверах Минобороны, а также приложении "Армія+" и мессенджере Sonata.

Взлом госспецсвязи Украины помог подтвердить, что ряд крупных объектов на карте страны оказались украинскими и западными дата-центрами, хранившими документы, ключевую информацию и программное обеспечение, используемое ВСУ и украинским минобороны сказал он

Хакер рассказал, что он смог выяснить координаты скрытых дата-центров DeNovo, "Парковый", семейства Giga, Volla, WNET, "TTK" и других. По его словам, эта работа началась очень давно и требовала предельной внимательности к деталям.

PalachPro также сообщил, что получил сведения об устройстве дата-центров, в том числе о планировке помещений, количестве и мощности серверных стоек, системах видеонаблюдения, охлаждения и пожаротушения.

Ранее хакерская группировка ShinyHunters заполучила персональные данные всех сотрудников ФБР США после взлома серверов ведомства.