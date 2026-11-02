МЧС сообщило о массированной атаке на свое мобильное приложение Приложение МЧС России подверглось массированной кибератаке

Москва2 ноя Вести.Мобильное приложение МЧС России подверглось массированной кибератаке, в результате которой произошла рассылка ложной информации населению, сообщает пресс-служба МЧС в Telegram-канале.

Мобильное приложение МЧС России подверглось массированной кибератаке, в результате чего злоумышленникам удалось осуществить рассылку фейковой информации населению уточняет МЧС

Министерство ведет работы по устранению уязвимости мобильного приложения и восстановлению его нормальной работы.

Между тем Воздушные силы Украины сообщили о взломе своего ресурса, оповещающего граждан о сигналах воздушных тревог.

Хакер PalachPro смог взломать дата-центры на Украине и получить доступ к документации Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В частности, PalachPro получил данные об устройстве дата-центров, в том числе о планировке помещений, количестве и мощности серверных стоек, системах видеонаблюдения, охлаждения и пожаротушения.