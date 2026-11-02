МЧС России: взлом мобильного приложения на влияет на работу систем оповещения

МЧС России: система оповещения работает штатно МЧС России: взлом мобильного приложения на влияет на работу систем оповещения

Москва2 ноя Вести.Система оповещения населения работает в штатном режиме, ее функционирование никак не связано с работой мобильного приложения, сообщила пресс-служба МЧС России в мессенджере МАХ.

Ранее сообщалось о массированной атаке на мобильное приложение Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РФ.

Система оповещения населения Российской Федерации функционирует в штатном режиме. Взлом мобильного приложения не оказал и не может оказывать влияния на работу системы оповещения населения. Оповещение граждан осуществляется через основные каналы: региональные и муниципальные системы оповещения (сирены, громкоговорители), сети связи (СМС-рассылка), а также через теле- и радиовещание. Мобильное приложение является лишь дополнительным вспомогательным сервисом информирования написала пресс-служба ведомства

Также в министерстве уточнили, что специалисты работают над восстановлением штатной работы мобильного приложения.