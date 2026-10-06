ВСУ атакуют Крым, в северных районах работает система ПВО Силы ПВО отражают атаку ВСУ в северных районах Крыма

Москва6 окт Вести.Система противовоздушной обороны отражает атаку ВСУ в северных районах Крыма, на полуострове объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщает ГУ МЧС России по республике.

Соответствующую информацию ведомство разместило 6 октября, во вторник, в 20.02 в мессенджере МАХ.

Беспилотная опасность! В северных районах Республики Крым работает ПВО. Сохраняйте спокойствие. Избегайте открытой местности говорится в сообщении

Граждан призвали укрыться в зданиях, подземных переходах или паркингах и находиться там до отмены воздушной тревоги.