По всей стране 9 октября пройдет проверка системы оповещения населения Системы оповещения населения проверят по всей России 9 октября

Москва8 окт Вести.Плановая масштабная проверка систем оповещения населения пройдет в регионах страны 9 октября. Об этом сообщает МЧС.

В ходе мероприятий включат электросирены и громкоговорители, а эфир общедоступных телеканалов и радиостанций заменят информационными сообщениями говорится в сообщении

При звуке сирены нужно включить любой общедоступный телеканал или радио и прослушать сообщение. Также информация будет передаваться через мобильное приложение "МЧС России".

Отмечается, что система оповещения предназначена для своевременного доведения сигнала до населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Такие проверки проводятся регулярно, чтобы оценить работоспособность системы оповещения и готовность экстренных служб к реагированию в чрезвычайной ситуации.