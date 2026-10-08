Москва8 октВести.Плановая масштабная проверка систем оповещения населения пройдет в регионах страны 9 октября. Об этом сообщает МЧС.
В ходе мероприятий включат электросирены и громкоговорители, а эфир общедоступных телеканалов и радиостанций заменят информационными сообщениямиговорится в сообщении
При звуке сирены нужно включить любой общедоступный телеканал или радио и прослушать сообщение. Также информация будет передаваться через мобильное приложение "МЧС России".
Отмечается, что система оповещения предназначена для своевременного доведения сигнала до населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Такие проверки проводятся регулярно, чтобы оценить работоспособность системы оповещения и готовность экстренных служб к реагированию в чрезвычайной ситуации.