Москва3 октВести.В субботу, 3 октября, в региональной системе оповещения населения Иркутской области произошел сбой. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.
3 октября из-за технического сбоя в ряде территорий были включены электросирены. Произошедший инцидент носит исключительно технический характер. Угрозы для жизни и здоровья населения нетговорится в канале иркутского кабмина на платформе MAX
Жителей региона настоятельно просят соблюдать спокойствие, не поддаваться панике и не распространять непроверенную информацию.
При этом уточняется, что 7 октября в Иркутской области состоится комплексная проверка системы оповещения населения.
В период с 10.00 до 12.00 местного времени будет проведено включение электросирен и уличных громкоговорителей, а также передача информации по радио и телевидениюуточняется в сообщении
В правительстве региона подчеркнули, что во время проверки необходимо соблюдать спокойствие и не предпринимать никаких действий.