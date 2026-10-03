В Иркутской области произошел сбой в региональной системе оповещения населения В региональной системе оповещения населения Иркутской области произошел сбой

Москва3 окт Вести.В субботу, 3 октября, в региональной системе оповещения населения Иркутской области произошел сбой. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

3 октября из-за технического сбоя в ряде территорий были включены электросирены. Произошедший инцидент носит исключительно технический характер. Угрозы для жизни и здоровья населения нет говорится в канале иркутского кабмина на платформе MAX

Жителей региона настоятельно просят соблюдать спокойствие, не поддаваться панике и не распространять непроверенную информацию.

При этом уточняется, что 7 октября в Иркутской области состоится комплексная проверка системы оповещения населения.

В период с 10.00 до 12.00 местного времени будет проведено включение электросирен и уличных громкоговорителей, а также передача информации по радио и телевидению уточняется в сообщении

В правительстве региона подчеркнули, что во время проверки необходимо соблюдать спокойствие и не предпринимать никаких действий.