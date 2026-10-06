Комплексной проверки системы оповещения на Чукотке не будет 7 октября МЧС: плановая проверка системы оповещения на Чукотке состоится 9 октября

Москва6 окт Вести.Плановая комплексная проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения, запланированная на 7 октября, переносится на 9 октября, сообщается в MAX-канале МЧС региона.

7 октября запуск сирен и проверочный сигнал проводиться не будут. Услышав сигналы 9 октября, сохраняйте спокойствие – никаких действий предпринимать не требуется говорится в сообщении

Уточняется, что в 10.40 произойдет кратковременный запуск электросирен и уличных громкоговорителей, в 10.43 – замещение эфира теле- и радиоканалов проверочным сигналом продолжительностью одну минуту.