Работу сирен в Сочи восстановили после повреждения оборудования молнией

Сирены в Сочи повредило молнией, на данный момент оборудование восстановлено Работу сирен в Сочи восстановили после повреждения оборудования молнией

Москва19 сен Вести.Сирены, оповещающие жителей и гостей Сочи об опасности атаки беспилотников, вечером 19 сентября работали с перебоями.

Как сообщил мэр города-курорта Андрей Прошунин, причина в том, что оборудование было повреждено молнией.

На данный момент звуковая система оповещения работает в штатном режиме.

Работа сиренно-речевых установок восстановлена в полном объеме написал Прошунин в мессенджере MAX

Он предупредил, что угроза атаки БПЛА, в городе работают средства ПВО.

Мэр призвал людей оставаться в безопасных местах до отмены сигнала об опасности.