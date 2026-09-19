Москва19 сенВести.Сирены, оповещающие жителей и гостей Сочи об опасности атаки беспилотников, вечером 19 сентября работали с перебоями.
Как сообщил мэр города-курорта Андрей Прошунин, причина в том, что оборудование было повреждено молнией.
На данный момент звуковая система оповещения работает в штатном режиме.
Работа сиренно-речевых установок восстановлена в полном объеменаписал Прошунин в мессенджере MAX
Он предупредил, что угроза атаки БПЛА, в городе работают средства ПВО.
Мэр призвал людей оставаться в безопасных местах до отмены сигнала об опасности.