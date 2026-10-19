В Ростовской области действует новый порядок оповещения об опасности БПЛА Новый порядок оповещения об опасности БПЛА вводится в Ростовской области

Москва19 окт Вести.Новый порядок оповещения о ракетной и беспилотной опасности введен 19 октября на территории Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь по итогам заседания оперативного штаба региона.

Отмечается, порядок оповещения будет двухуровневым и относится к каждому муниципальному образованию.

Первый уровень – сохраняется информирование населения при помощи СМС и пуш-уведомлений, без включения сирен. Второй уровень – если поступил сигнал об опасности в конкретном муниципалитете или есть информация об отражении воздушного нападения, работе сил ПВО, нахождении БПЛА в воздухе. Сирены будут включаться по решению глав муниципалитетов сказано в сообщении

Звук работы сирен означает "Внимание всем!". Жители должны будут проверить на смартфоне уведомления и прослушать сообщения из речевых установок с дальнейшим алгоритмом действий. Для разъяснения порядка действий разработана новая единая памятка, добавил Слюсарь.