Москва19 авг Вести.Беспилотная угроза возникла вечером 19 августа в Воронежской агломерации, работают системы оповещения, сообщил губернатор области Александр Гусев.

Воронежская агломерация – тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА написал он в мессенджере MAX

Гусев призвал жителей зайти в помещение и отойти от окон, а при обнаружении беспилотника – сразу уходить из зоны его видимости и звонить по телефону 112.

Незадолго до этого губернатор объявил об угрозе непосредственного удара БПЛА в Нововоронеже, а также в Россошанском, Лискинском и Острогожском районах.