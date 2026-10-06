В Ростовской области будут включать сирены при ракетной опасности

Сирены будут включать при ракетной опасности по всей Ростовской области В Ростовской области будут включать сирены при ракетной опасности

Москва6 окт Вести.В Ростовской области начнут включать сирены при объявлении ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Он отметил, что соответствующее решение было принято на заседании регионального оперативного штаба.

На заседании оперативного штаба Ростовской области принято решение включать сирены при ракетной опасности. Решение вступит в силу с 8 октября сказано в сообщении

При объявлении ракетной опасности необходимо пройти в ближайшее заглубленное помещение, подземный переход или паркинг, а также защитное сооружение гражданской обороны, напомнил Слюсарь.