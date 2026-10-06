Москва6 октВести.В Ростовской области начнут включать сирены при объявлении ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Он отметил, что соответствующее решение было принято на заседании регионального оперативного штаба.
На заседании оперативного штаба Ростовской области принято решение включать сирены при ракетной опасности. Решение вступит в силу с 8 октябрясказано в сообщении
При объявлении ракетной опасности необходимо пройти в ближайшее заглубленное помещение, подземный переход или паркинг, а также защитное сооружение гражданской обороны, напомнил Слюсарь.