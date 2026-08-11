Москва11 авг Вести.На территории Новороссийска введен режим угрозы атаки беспилотников (БПЛА). Информацию в 21.04 опубликовал глава города Андрей Кравченко в MAX.

Жителям и гостям города напомнили о правилах поведения при включении сирен сигнала "Внимание всем".

Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в комнате, окна которой не выходят на море или в помещениях без окон со сплошными стенами… Если вы находитесь на улице – укройтесь в цоколе ближайшего здания или в подземном переходе…