Москва11 авгВести.На территории Новороссийска введен режим угрозы атаки беспилотников (БПЛА). Информацию в 21.04 опубликовал глава города Андрей Кравченко в MAX.
Жителям и гостям города напомнили о правилах поведения при включении сирен сигнала "Внимание всем".
Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в комнате, окна которой не выходят на море или в помещениях без окон со сплошными стенами… Если вы находитесь на улице – укройтесь в цоколе ближайшего здания или в подземном переходе…говорится в сообщении
Использовать в качестве укрытия автомобиль нельзя. Граждан попросили сохранять спокойствие и ждать отмены сигнала.