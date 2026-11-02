Москва2 ноя Вести.Специалистами МЧС установлена уязвимость в мобильном приложении министерства, из-за которой стал возможен его взлом. Об этом в MAX сообщила пресс-служба министерства. Меры по недопущению кибератак и восстановлению штатной работы сервисов ведомства принимаются, говорится в мессенджере. Информацию направили в Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам.

В ночь на 2 ноября зафиксирована кибератака на панель администрирования мобильного приложения "МЧС России". В результате в 33 региона были разосланы ложные сообщения. Сервисы, на которые поступили сообщения, были оперативно отключены от сети и изолированы.

Одновременно организованы мероприятия по удалению недостоверной информации из каналов РСЧС в мессенджере МАХ, а также оперативно размещено сообщение о взломе канала МЧС России в мессенджере МАХ говорится в сообщении

Система оповещения функционирует в штатном режиме, подчеркнули в пресс-службе ведомства. Взлом мобильного приложения не оказал и не мог оказать влияния на работу системы оповещения населения.

МЧС РФ призвало граждан сохранять спокойствие и не распространять непроверенную информацию. Доверять нужно только официальным источникам, а именно сайту МЧС РФ и официальным аккаунтам ведомства в соцсетях.