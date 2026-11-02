Песков сообщил о ежедневных кибератаках на сайт президента России

Ресурсы ведомств РФ находятся под постоянной угрозой взлома, заявил Песков Песков сообщил о ежедневных кибератаках на сайт президента России

Москва2 ноя Вести.Официальный сайт президента России ежедневно подвергается многочисленным кибератакам. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя инцидент с мобильным приложением МЧС, через которое пользователям разослали ложные сообщения.

По его словам, угрозы кибератак касаются электронных ресурсов всех российских ведомств.

Интернет-сайт президента Российской Федерации подвергается кибератакам множество раз в течение суток, каждый день. Так же и другие ведомства заявил Песков

О массированной атаке на приложение МЧС сообщили ранним утром 2 ноября. Злоумышленники смогли осуществить рассылку фейковой информации.