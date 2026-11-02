Раскрыто, кто мог стоять за кибератакой на приложение МЧС России Эксперт Муртазин: киевский режим мог организовать кибератаку на приложение МЧС

Москва2 ноя Вести.Киевский режим может стоять за организацией кибератаки, которой подверглось приложение МЧС России. Такое мнение в беседе с "Абзацем" высказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Взлом был осуществлен, тут не нужно гадать, украинской стороной. Для этого просто идет атака на саму целевую систему – это не настолько сложно сказал эксперт

Муртазин также обратил внимание, что кибератака не привела к панике среди населения.

Ранее стало известно, что мобильное приложение МЧС России подверглось массированной кибератаке. Как сообщалось, произошла рассылка ложной информации. Вместе с тем в ведомстве подчеркнули, что система оповещения работает в штатном режиме, поскольку ее работа никак не связана с мобильным приложением.