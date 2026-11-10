МЧС опровергло фейк о взрыве на военном складе и эвакуации в Ленобласти

В МЧС сообщили о фейковой рассылке данных о взрыве и эвакуации в Ленобласти МЧС опровергло фейк о взрыве на военном складе и эвакуации в Ленобласти

Москва10 ноя Вести.Пресс-служба ГУ МЧС России по Ленинградской области опубликовала опровержение недостоверной информации о ЧП на территории региона, которая распространяется в социальных сетях и мессенджерах якобы от лица ведомства.

Как следует из официального заявления, ведется рассылка данных о введении режима чрезвычайной ситуации и обязательной эвакуации населения Выборгского муниципального района в связи с диверсией и взрывом на военном складе.

Главное управление МЧС России по Ленинградской области сообщает, что данная рассылка является ложной говорится в сообщении ведомства в MAX

В МЧС подчеркнули, что информация о взрывах, угрозе выброса опасных веществ и необходимости эвакуации не соответствует действительности, а также призвали жителей не распространять неверную информацию и доверять только официальным источникам.