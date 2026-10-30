Власти подтвердили наличие взрывных устройств на улице Донбасской в Брянске

В Брянске подтвердили данные о взрывных устройствах на Донбасской улице Власти подтвердили наличие взрывных устройств на улице Донбасской в Брянске

Москва30 окт Вести.Правительство Брянской области сообщило, что подтверждение получили только сведения об обнаружении взрывных устройств на Донбасской улице в Бежицком районе Брянска. Об этом говорится в Telegram-канале правительства региона.

Уважаемые жители! По данным на 11.00, подтвердилась только информация о нахождении взрывных устройств в районе улицы Донбасской в Бежицком районе Брянска говорится в публикации

Отмечается, что данные о сбросах взрывных устройств в других районах не нашли подтверждения.

Власти призывают жителей сохранять спокойствие, быть внимательными и опираться только на официальные источники.

Ранее сообщалось, что дроны ВСУ целенаправленно ударили по социальным объектам Бежицкого района Брянска - взрывчатку сбросили на территорию трех школ и 17 детских садов. Тогда же перекрыли движение в районе улиц Донбасской и Металлургов.