Москва9 ноя Вести.Власти Ленинградской области предупредили о двух грубых фейках, которые распространяют в Сети, - сфальсифицированном постановлении о "специальном целевом сборе" и дипфейк-видео с призывом "уезжать" из региона. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации области.

В сети распространяются два грубых фейка о Ленинградской области. Фейк №1. Постановление о "специальном целевом сборе". <...> Фейк № 2. Дипфейк-видео с призывом "уезжать" говорится в публикации

Первая подделка - постановление от имени губернатора, которое якобы вводит для жителей ежемесячный сбор на социально-бытовые помещения. В администрации заявили: подобный документ не готовили и не подписывали, а областной бюджет не содержит и не может содержать решений, которые перекладывали бы расходы на социальную инфраструктуру на самих жителей.

Второй фейк - видео, собранное с помощью технологии "дипфейк". В нем от имени руководства региона звучит призыв срочно уезжать и вывозить детей якобы из-за неготовности к "новой волне атак". В пресс-службе подчеркнули, что ничего подобного не заявляли, а случившееся назвали циничной и заранее спланированной информационной атакой. Ее задача - вызвать панику, страх и хаос. В администрации отметили, что системы безопасности области работают в штатном режиме, а оперативный штаб держит ситуацию на контроле.

Жителей призвали не делиться фейками с друзьями и опираться только на официальные источники. Данные о вбросах направили в правоохранительные органы — там найдут и накажут тех, кто эти фейки создал и распространял.