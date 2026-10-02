Сообщения о росте тарифов ЖКХ на 60% в Орловской области назвали фейком Сообщения о росте тарифов ЖКХ в Орловской области оказались фейком

Москва2 окт Вести.Видео, где губернатор Орловской области Андрей Клычков объявил о вынужденном повышении тарифов ЖКХ на 60%, оказалось дипфейком. Злоумышленники применили передовые технологии искусственного интеллекта, чтобы создать фальшивое видеообращение главы региона, выяснило издание KP.RU.

Ранее в социальных сетях появилось видеообращение Андрея Клычкова, где он якобы объявил о вынужденном повышении тарифов ЖКХ на 60% из-за "атак на инфраструктуру" и "нехватки бюджета".

Выяснилось, что с подобным заявлением губернатор региона не выступал. Это подтвердили в правительстве Орловской области и на других порталах.

Анализ системы мониторинга аудиовизуальных материалов "Зефир" показал, что видео является дипфейком.

За основу был взят реальный видеоматериал из официального канала Андрея Клычкова от 18 сентября 2026 года. В оригинальном ролике губернатор говорил о предстоящем голосовании и призывал жителей сделать свой осознанный выбор. С помощью нейросетей исходный текст и аудио были подменены на сфабрикованные отмечает KP.RU

Также уточняется, что региональные власти физически не могут повысить коммунальные платежи на 60%, так как правительством РФ на текущий период утвержден предельный индекс изменения платы за коммунальные услуги в регионе – не более 15%.

Сообщение о резком росте тарифов ЖКХ стало частью информационной атаки на регионы России.