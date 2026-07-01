Жителей Свердловской области начали обманывать с помощью дипфейка губернатора На Урале мошенники начали обманывать жителей с помощью дипфейка Дениса Паслера

Москва1 июл Вести.Мошенники начали обманывать жителей Свердловской области с помощью дипфейка губернатора Дениса Паслера – злоумышленники рассылают электронные письма с приглашениями на видеоконференцию с главой региона, а после используют дипфейк для обмана жертвы. Об этом сообщили в департаменте информационной политики.

Отмечается, что в процессе "личного приема" мошенники начинают запугивать жертву проверками, после чего просят предоставить личные данные.

Губернатор Свердловской области Денис Паслер не проводит онлайн-приемы. Прямые линии проходят на официальных площадках: в эфире регионального телевидения, а также в официальных соцсетях губернатора и правительства подчеркнули в ведомстве

Там призвали граждан не переходить по подобным ссылкам и не сообщать свои персональные данные незнакомым лицам.