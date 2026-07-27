В соцсетях появился дипфейк с главой Удмуртии Мошенники распространили дипфейк с главой Удмуртии

Москва27 июл Вести.Мошенники распространили в соцсетях фейковое видео главы Удмуртии Артема Бречалова, в котором он говорит об атаке украинских беспилотников на нефтебазу. Об этом сообщили в центре управления республики.

Отмечается, что в предложках соцсетей это видео появилось 27 июля.

27 июля в предложках социальных сетей Удмуртии появился ролик с изображением Главы Удмуртии Александра Бречалова. На кадрах руководитель региона, в частности, говорит о том, что якобы после атаки киевского режима на нефтебазу жителям республики нужно срочно запасаться бензином. Данный ролик сфабрикован при помощи искусственного интеллекта и является дипфейком сказано в сообщении

Основой для дипфейка стало видео с поручениями главам муниципалитетов, которое Бречалов опубликовал в соцсетях 24 июля. С помощью нейросети на изображение были наложены видеоряд и аудиодорожка. В результате произошла полная подмена речи, голоса, мимики и жестикуляции добавили в ЦУР.

Ранее появлялись аналогичные дипфейки с главами Омской, Свердловской, Астраханской областей и Краснодарского края.