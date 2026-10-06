Калининградские власти опровергли сведения о плане по призыву в 15 тысяч человек

Власти Калининграда назвали фейком сведения о планах по 15-тысячному призыву Калининградские власти опровергли сведения о плане по призыву в 15 тысяч человек

Москва6 окт Вести.Власти Калининградской области опровергли информацию о якобы планируемом призыве на воинскую службу 15 тысяч человек. Об этом в своем Telegram-канале написала пресс-секретарь губернатора региона Алексея Беспрозванных Мариам Башкирова.

В одной из публикаций размещен фейковый документ от имени военного комиссара Калининградской области. В нем утверждается, что для военкоматов Калининграда якобы установлены плановые показатели по призыву на военную службу в размере 15 тысяч человек сообщила Башкирова

Также в соцсетях появилось фейковое видео, сгенерированное при помощи ИИ. В нем губернатору Алексею Беспрозванных приписываются слова об "умеренности" этих показателей по сравнению с другими регионами.

Кроме того, было распространено видео, в котором якобы житель региона сообщает, что планирует уехать после получения повестки.

Все эти публикации не имеют отношения к официальной информации, подчеркнула Башкирова.