В Минобороны Польши опровергли слухи о призыве в армию из-за карт мобилизации

В Польше объяснили рассылку мобилизационных карточек В Минобороны Польши опровергли слухи о призыве в армию из-за карт мобилизации

Москва12 сен Вести.Польша не намерена объявлять всеобщий призыв в армию, присвоение мобилизационных удостоверений гражданам - стандартная процедура, пояснили в Минобороны страны.

Министерство национальной обороны Польши опровергло информацию о подготовке к всеобщему призыву в армию, предупредив граждан о фейковых картах мобилизации, сообщается на странице ведомства в соцсети X.

В министерстве пояснили, что распространяемые в интернете изображения были сгенерированы с помощью нейросети. Они не соответствуют действующему в Польше образцу карты мобилизации и содержат многочисленные ошибки.

Само по себе присвоение мобилизационных назначений – не новая процедура и это не означает начала всеобщей мобилизации или массового призыва граждан в армию. Она реализуется много лет, являясь постоянным элементом оборонной системы государства, заявили в ведомстве.

Военно-рекрутинговые центры ведут учет военнообязанных лиц и присваивают назначения в соответствии с потребностями Вооруженных сил Польши пояснило министерство

Ранее сообщалось, что украинские кибермошенники стали обманывать своих же сограждан, живущих в Польше.