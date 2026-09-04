Москва4 сен Вести.Военные центры рекрутинга в Польше начали рассылку мобилизационных карточек среди военнообязанных и рядовых гражданских на случай войны. Об этом сообщает RMF24.

Мобилизационная карточка выдается в мирное время и представляет собой документ, подтверждающий назначение человека на мобилизацию. В ней указаны подразделение и место, куда должны явится гражданские лица в случае начала войны.

Представители Центрального центра военной вербовки заверяют, что процедура является стандартной и проводится ежегодно говорится в материале радиостанции

Карточки предназначены для военнослужащих резерва, но их могут вручать и представителям ключевых военных профессий: врачам, айтишникам и логистам. Также они могут распространяться среди некоторых гражданских специалистов, занятых в энергетике, транспортной отрасли, связи и управленческих структурах.

Армия рассылает мобилизационные карточки, чтобы заранее распределить людей по конкретным задачам - таким образом, в кризисной ситуации не потребуется организовывать все с нуля уточняет RMF24

Ранее сообщалось, что Варшава планирует усилить оборону на востоке страны, разместив там дальнобойные системы с радиусом поражения более 1 тысячи километров.