Москва2 нояВести.Украинский ресурс, оповещающий граждан о сигналах воздушных тревог, взломан, сообщают Воздушные силы Украины.
О возможном взломе ресурса сообщили накануне украинские СМИ.
Приложение "Воздушная тревога", предположительно, подверглось враждебному воздействиюотмечают Воздушные силы Украины
Между тем хакер PalachPro смог взломать дата-центры на Украине и получить доступ к документации Вооруженных сил Украины (ВСУ).
В частности, PalachPro получил данные об устройстве дата-центров, в том числе о планировке помещений, количестве и мощности серверных стоек, системах видеонаблюдения, охлаждения и пожаротушения.