На Украине заявили, что ресурс с сигналами тревог взломан хакерами

На Украине заявили о взломе ресурса по оповещению населения о воздушных тревогах На Украине заявили, что ресурс с сигналами тревог взломан хакерами

Москва2 ноя Вести.Украинский ресурс, оповещающий граждан о сигналах воздушных тревог, взломан, сообщают Воздушные силы Украины.

О возможном взломе ресурса сообщили накануне украинские СМИ.

Приложение "Воздушная тревога", предположительно, подверглось враждебному воздействию отмечают Воздушные силы Украины

Между тем хакер PalachPro смог взломать дата-центры на Украине и получить доступ к документации Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В частности, PalachPro получил данные об устройстве дата-центров, в том числе о планировке помещений, количестве и мощности серверных стоек, системах видеонаблюдения, охлаждения и пожаротушения.