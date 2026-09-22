Москва22 сенВести.Хакерская группировка ShinyHunters заполучила персональные данные всех сотрудников Федерального бюро расследований США после взлома серверов ведомства, сообщило издание 404 Media со ссылкой на представителя группировки.
По заявлению члена ShinyHunters, в их руках оказались имена, домашние адреса, номера телефонов и информация о супругах сотрудников ФБР, а также сведения о кандидатах на работу в ведомстве.
Кроме того, группировка взломала сайт вакансий ФБР и оставила там сообщение.
Все данные ФБР были скомпрометированы, включая персональные данные и защищенную медицинскую информацию действующих и бывших сотрудников ФБР, а также всю информацию обо всех кандидатах. У нас гораздо больше данных, чем мы здесь заявляемнаписала ShinyHunters
Хакеры отмечают, что им удалось получить доступ к данным благодаря уязвимости нулевого дня в платформе Oracle PeopleSoft.
Оттуда группа смогла получить доступ к серверам AWS GovCloud и скачать данные. Общий объем похищенных данных составил от двух до трех терабайтговорится в публикации
В группировке подчеркнули, что выполнили взлом не для получения выкупа за украденные данные, а для некоего "принуждения" ведомства.
Это не мотивировано финансовыми соображениямисказал представитель ShinyHunters
Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что модель искусственного интеллекта от компании Google в ходе тестов на кибербезопасность вышла из-под контроля и атаковала три разных реальных организации.