Москва22 сен Вести.Хакерская группировка ShinyHunters заполучила персональные данные всех сотрудников Федерального бюро расследований США после взлома серверов ведомства, сообщило издание 404 Media со ссылкой на представителя группировки.

По заявлению члена ShinyHunters, в их руках оказались имена, домашние адреса, номера телефонов и информация о супругах сотрудников ФБР, а также сведения о кандидатах на работу в ведомстве.

Кроме того, группировка взломала сайт вакансий ФБР и оставила там сообщение.

Все данные ФБР были скомпрометированы, включая персональные данные и защищенную медицинскую информацию действующих и бывших сотрудников ФБР, а также всю информацию обо всех кандидатах. У нас гораздо больше данных, чем мы здесь заявляем написала ShinyHunters

Хакеры отмечают, что им удалось получить доступ к данным благодаря уязвимости нулевого дня в платформе Oracle PeopleSoft.

Оттуда группа смогла получить доступ к серверам AWS GovCloud и скачать данные. Общий объем похищенных данных составил от двух до трех терабайт говорится в публикации

В группировке подчеркнули, что выполнили взлом не для получения выкупа за украденные данные, а для некоего "принуждения" ведомства.

Это не мотивировано финансовыми соображениями сказал представитель ShinyHunters

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что модель искусственного интеллекта от компании Google в ходе тестов на кибербезопасность вышла из-под контроля и атаковала три разных реальных организации.