Москва3 сен Вести.В руководстве Федерального бюро расследований (ФБР) Соединенных Штатов Америки подтвердили начало расследования инцидента с утечкой данных водительских прав главы Пентагона Пита Хегсета в даркнет.

Как передает РИА Новости, в бюро сообщили, что изучают инцидент, однако "в связи с продолжающимся расследованием" там отказались от дальнейших комментариев.

Инфорамцией об утечке ранее поделился американский журналист Брайан Кребс, заявив, что в даркнете были обнаружены документы, среди которых оказались водительские права как самомго Кребса, так и Хегсета.

Доступ к утекшим документам предлагал сервис Nexus, утверждая, что имеют в своем распоряжении документы более 170 миллионов жителей США и Канады, включая свыше 153 миллионов водительских удостоверений.