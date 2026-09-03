Москва3 сен Вести.Власти США работают над установлением личности хакеров, которые провели кибератаку с целью похищения паролей сотен тысяч пользователей соцсети X, заявил министр юстиции, генеральный прокурор США Тодд Бланш.

По его словам, на этой неделе киберпреступники попытались провести атаку и получить пароли к учетным записям сотен тысяч пользователей соцсети X.

Специалисты соцсети X пресекли эту атаку и не допустили похищения учетных записей пользователей, подчеркнул Бланш.

Минюст США тесно взаимодействует с соцсетью X с целью выявления преступников, ответственных за эту атаку.