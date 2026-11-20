Хакеры похитили данные тысяч клиентов систем Visa и Mastercard WSJ: Visa, Mastercard и банк JPMorgan Chase подверглись кибератаке

Москва20 ноя Вести.Сведения о тысячах пользователей платежных систем Visa и Mastercard были похищены хакерами. Также от них пострадали клиенты банка JPMorgan Chase. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Отмечается, что злоумышленники использовали для кражи программы-вымогатели.

Хакреы получили доступ к нужной им информации, взломав сторонние организации. Представитель Visa признался, что целью киберпреступников стал поставщик услуг из Азиатско-Тихоокеанского региона. Однако им так и не удалось получить доступ к платежным данным пользователей.

В JPMorgan Chase отметили, что утечка информации касалась исключительно маркетинговых данных банка, поэтому хакеры могли получить лишь имена клиентов, а также их электронные адреса.

В свою очередь в Mastercard заявили, что взлом был ограничен данными владельцев карт с льготными условиями.

Кибератака произошла на фоне нескольких масштабных технических сбоев в системах американских ведомств и крупных компаний.

Ранее сообщалось, что хакеры обошли защиту биржи Binance, похитив у нее криптовалюту на 6,34 миллиарда долларов.