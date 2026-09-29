Хакеры украли личные данные более 3 млн человек после взлома Пентагона ABC: хакеры похитили данные 3 млн сотрудников Пентагона

Москва29 сен Вести.Хакеры получили доступ к конфиденциальным данным свыше 3 миллионов нынешних и бывших сотрудников Пентагона. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на представителя американского военного ведомства.

Похищенные данные, как подчеркивается, включают в себя номера социального страхования и информацию о трудовой деятельности пострадавших сотрудников.

Утечка затронула 2,76 миллиона ныне живущих человек и еще 294 тысячи умерших говорится в материале

Источник телеканала сообщил, что злоумышленники заявили о намерении опубликовать личные данные сотрудников Федерального бюро расследований. В ведомстве посоветовали работникам, которых могла затронуть утечка, сохранять бдительность, не отвечать на подозрительные звонки, а также не сотрудничать со СМИ.

Ранее стало известно, что хакерская группировка ShinyHunters заполучила персональные данные всех сотрудников ФБР. По словам одного из злоумышленников, в их руках оказались имена, домашние адреса, номера телефонов и информация о супругах сотрудников ФБР, а также сведения о кандидатах на работу в ведомстве.