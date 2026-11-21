Хакеры получили доступ к контактам сотрудников МИД Австрии и диппредставительств МИД Австрии сообщил о кибератаке и утечке служебных данных

Москва21 ноя Вести.Министерство иностранных дел Австрии подверглось кибератаке, в результате которой злоумышленники получили доступ к служебным контактным данным сотрудников ведомства и дипломатических представительств за рубежом. Об этом сообщило агентство APA со ссылкой на заявление министерства.

Атака произошла в ночь с 12 на 13 ноября на сайт ведомства, который обслуживает внешний подрядчик. Инцидент совпал с глобальным сбоем в работе систем Microsoft. Несанкционированный доступ обнаружили 13 ноября и оперативно пресекли.

Проверка специалистов показала, что злоумышленники успели просмотреть записи с именами и рабочими контактами сотрудников центрального аппарата МИД, а также австрийских диппредставительств за рубежом. При этом, по данным APA, личные данные граждан не пострадали.

В министерстве заявили, что вместе с подрядчиком приняли меры для предотвращения повторного доступа и провели дополнительные проверки систем безопасности. В ведомстве подчеркнули, что серьезно относятся к произошедшему.

Ранее хакеры похитили сведения о тысячах пользователей платежных систем Visa и Mastercard. Кроме того, пострадали клиенты банка JPMorgan Chase.