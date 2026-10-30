Москва30 октВести.Злоумышленники похитили у пользователей букмекерской платформы Polymarket не менее $2,6 млн, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).
Хакеры воспользовались технической уязвимостью программы DebugBear. Это сторонний инструмент, который используют на сайте Diego Polymarket для улучшения производительности.
Со счетов пользователей Polymarket выведены не менее $2,6 млнотмечает WSJ
Платформа сообщила о хакерской атаке на одного из своих партнеров. Компания вынуждена временно приостановить торги из соображений безопасности.
Polymarket - платформа прогнозирования, участники которой делают денежные ставки на исход политических и других событий.