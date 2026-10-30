WSJ: хакеры украли более $2 млн у пользователей Polymarket WSJ: пользователи Polymarket потеряли более $2 млн из-за технической уязвимости

Москва30 окт Вести.Злоумышленники похитили у пользователей букмекерской платформы Polymarket не менее $2,6 млн, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

Хакеры воспользовались технической уязвимостью программы DebugBear. Это сторонний инструмент, который используют на сайте Diego Polymarket для улучшения производительности.

Со счетов пользователей Polymarket выведены не менее $2,6 млн отмечает WSJ

Платформа сообщила о хакерской атаке на одного из своих партнеров. Компания вынуждена временно приостановить торги из соображений безопасности.

Polymarket - платформа прогнозирования, участники которой делают денежные ставки на исход политических и других событий.