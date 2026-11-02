Хакеры начали массово красть у россиян мастер-аккаунты от Li Auto Россияне начали массово жаловаться на кражи мастер-аккаунтов кроссоверов Li Auto

Москва2 ноя Вести.Российские владельцы кроссоверов Li Auto стали массово жаловать на кражу злоумышленниками мастер-аккаунтов от своих авто, пишет Autonews.ru. Как отмечается, на данный момент известно о 20 таких случаях, однако их может быть больше.

Сооснователь клуба владельцев Lixiang в России и странах СНГ Александр Рассказов пояснил, что мастер-аккаунт автомобиля Li Auto фактически является цифровым ключом.

По словам эксперта, злоумышленники могут пробивать VIN (идентификационный номер транспортного средства) по слитым в сеть базам страховщиков и так выходить на автовладельцев. Рассказов считает, что мошенники могут либо угадывать пароли от аккаунтов методом перебора, либо крадут данные автовладельцев в Китае, либо водители самостоятельно передали логины и коды сомнительным фирмам, занимающимся приложениями, их русификацией и перепрошивкой.

Первая волна краж аккаунтов Li Auto прошла летом 2025 года, тогда мошенники требовали за возврат личного кабинета 200-250 тысяч рублей, сейчас вымогают до 35-45 тысяч, отмечает издание.

В компании Sinomach Auto указали Autonews.ru, что ведется совместная с российским дистрибьютором разработка механизмов защиты учетных записей и паролей и восстановления доступа для автовладельцев. Также разрабатывается процедура верификации законных владельцев кроссоверов.

Ведется работа над процедурой «миграции» учетных записей с китайских телефонных номеров на адреса электронной почты. Подобная система авторизации уже реализована для владельцев автомобилей Li Auto 2026 модельного года подчеркнули в компании

В пресс-службе Sinomach Auto уверили, что все разрабатываемые решения распространят как на автомобили, поставленные в Россию официальным дистрибьютором, так и на машины, ввезенные по каналам параллельного импорта