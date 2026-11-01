Мошенники стали обманывать россиян на авторынке по "схеме Долиной" Мошенники начали использовать "схему Долиной" на авторынке

Москва1 ноя Вести.Мошенники начали обманывать россиян при покупке автомобиля по "схеме Долиной". Об этом заявил вице-президент Гильдии российских адвокатов (ГРА) Евгений Корчаго.

По его словам, которые приводит РБК, злоумышленники берут на себя кредит, после чего обращаются в суд со словами о том, что их заставили оформить кредит и дешево продать машину.

Эксперт заявил, что речь идет о вполне рабочей схеме, которая рассчитана на "знание психологии человека". Сейчас подобные инциденты не настолько массовые, однако они реальны рабочие, подчеркнул Корчаго.

Президент ГРА посоветовал россиянам тщательно проверять сделки, в которых продавец отдает товар по сильно заниженным ценам. По его словам, в подобных сделках покупатель столкнется либо с мошенниками, либо с некондиционным товаром.

Об изъятии мошенниками автомобилей по "схеме Долиной" писал Telegram-канал Baza 28 октября. Сообщалось, что продавцы сами ищут перекупщиков, завлекают низкой ценой и создают видимость идеальной сделки.