Москва1 нояВести.Мошенники начали обманывать россиян при покупке автомобиля по "схеме Долиной". Об этом заявил вице-президент Гильдии российских адвокатов (ГРА) Евгений Корчаго.
По его словам, которые приводит РБК, злоумышленники берут на себя кредит, после чего обращаются в суд со словами о том, что их заставили оформить кредит и дешево продать машину.
Эксперт заявил, что речь идет о вполне рабочей схеме, которая рассчитана на "знание психологии человека". Сейчас подобные инциденты не настолько массовые, однако они реальны рабочие, подчеркнул Корчаго.
Президент ГРА посоветовал россиянам тщательно проверять сделки, в которых продавец отдает товар по сильно заниженным ценам. По его словам, в подобных сделках покупатель столкнется либо с мошенниками, либо с некондиционным товаром.
Об изъятии мошенниками автомобилей по "схеме Долиной" писал Telegram-канал Baza 28 октября. Сообщалось, что продавцы сами ищут перекупщиков, завлекают низкой ценой и создают видимость идеальной сделки.