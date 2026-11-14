Москва14 ноя Вести.Личные данные клиентов крупного японского железнодорожного оператора Keisei Electric Railway были похищены в результате несанкционированного доступа к базам данных. Об этом сообщается на сайте организации.

Оператор уточнил, что речь идет об утечке персональных данных порядка 3,37 млн пользователей.

В последние месяцы в Японии фиксируется рост числа кибератак на компании и государственные учреждения. Так, например, в октябре 2026 года хакеры вывели из строя работу токийской IT-компании Arcadia, которая предоставляет облачные сервисы для госорганов. До этого в сеть утекли данные порядка 14 млн пользователей агрегатора билетов Sky Ticket.